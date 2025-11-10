Concours de pétanque

Marché couvert Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 18:30:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

concours de pétanque en doublette nocturne

inscription à partir de 18h15 début du concours à 19h00

Buvette sandwich et hot dog sur place

.

Marché couvert Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 13 55 64 553202@laurafoot.net

English :

nocturnal double pétanque competition

registration from 6.15pm start of competition at 7.00pm

Sandwich and hot dog bar on site

German :

nächtlicher Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack

anmeldung ab 18.15 Uhr Beginn des Wettbewerbs um 19.00 Uhr

Buvette mit Sandwiches und Hot Dogs vor Ort

Italiano :

gara di doppio notturno di pétanque

iscrizioni dalle 18.15 inizio gara alle 19.00

Bar con panini e hot dog in loco

Espanol :

competición nocturna de petanca doble

inscripción a partir de las 18.15 h inicio de la competición a las 19.00 h

Bar de bocadillos y perritos calientes in situ

L’événement Concours de pétanque Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire