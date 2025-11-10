Concours de pétanque Jaligny-sur-Besbre
Concours de pétanque Jaligny-sur-Besbre lundi 10 novembre 2025.
Concours de pétanque
Marché couvert Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
par équipe
Début : 2025-11-10 18:30:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
concours de pétanque en doublette nocturne
inscription à partir de 18h15 début du concours à 19h00
Buvette sandwich et hot dog sur place
Marché couvert Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 13 55 64 553202@laurafoot.net
English :
nocturnal double pétanque competition
registration from 6.15pm start of competition at 7.00pm
Sandwich and hot dog bar on site
German :
nächtlicher Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack
anmeldung ab 18.15 Uhr Beginn des Wettbewerbs um 19.00 Uhr
Buvette mit Sandwiches und Hot Dogs vor Ort
Italiano :
gara di doppio notturno di pétanque
iscrizioni dalle 18.15 inizio gara alle 19.00
Bar con panini e hot dog in loco
Espanol :
competición nocturna de petanca doble
inscripción a partir de las 18.15 h inicio de la competición a las 19.00 h
Bar de bocadillos y perritos calientes in situ
