[Concours de pétanque] La Boule Offranvillaise Terrain de pétanque municipal Offranville samedi 11 avril 2026.
Terrain de pétanque municipal / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Début : 2026-04-11 13:30:00
Organisé par la Boule Offranvillaise, concours ouvert à tous en doublettes constituées.
Convivialité et compétition seront au programme! Inscriptions de 13h30 à 14h; puis jeu de boules à 14h15.
Buvette et restauration sur place.
