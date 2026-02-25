[Concours de pétanque] La Boule Offranvillaise Terrain de pétanque municipal Offranville

[Concours de pétanque] La Boule Offranvillaise

Organisé par la Boule Offranvillaise, concours ouvert à tous en doublettes constituées.

Convivialité et compétition seront au programme! Inscriptions de 13h30 à 14h; puis jeu de boules à 14h15.

Buvette et restauration sur place. .

Terrain de pétanque municipal / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie labouleoffranvillaise.petanque@gmail.com

