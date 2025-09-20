Concours de pétanque La Capelle-Bleys

Concours de pétanque La Capelle-Bleys samedi 20 septembre 2025.

Concours de pétanque

mazières La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

inscription pétanque tarif par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

concours de pétanque en doublette, ouvert à tous, avec repas du soir.

concours de pétanque en doublette.

14h inscriptions

14h30 début des parties

repas du soir Aligot- saucisse glace vin

repas sur inscription avant le 15 septembre 10 .

mazières La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 38 33

English :

pétanque doubles competition, open to all, with evening meal.

German :

pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle, mit Abendessen.

Italiano :

gara di doppio di pétanque, aperta a tutti, con cena.

Espanol :

competición de dobles de petanca, abierta a todos, con cena.

L’événement Concours de pétanque La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2025-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)