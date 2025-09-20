Concours de pétanque La Capelle-Bleys
concours de pétanque en doublette, ouvert à tous, avec repas du soir.
concours de pétanque en doublette.
14h inscriptions
14h30 début des parties
repas du soir Aligot- saucisse glace vin
repas sur inscription avant le 15 septembre 10 .
mazières La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 38 33
English :
pétanque doubles competition, open to all, with evening meal.
German :
pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle, mit Abendessen.
Italiano :
gara di doppio di pétanque, aperta a tutti, con cena.
Espanol :
competición de dobles de petanca, abierta a todos, con cena.
