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AGENDA · La Chapelle-aux-Chasses

Concours de pétanque Salle des fêtes La Chapelle-aux-Chasses

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-aux-Chasses

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le Bourg
Ville
03230 La Chapelle-aux-Chasses
Département
Allier
Tarif
14 14 14 par équipe

La Chapelle-aux-Chasses

Concours de pétanque

Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Tournoi en équipe avec un lot pour chaque participant. Lots spéciaux pour la première équipe féminine. Buvette et restauration sur place.
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Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 36 09 39  comitedesfetes.lcac@gmail.com

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English :

Team tournament with a prize for each participant. Special prizes for the top women’s team. Refreshments and food available on site.

L’événement Concours de pétanque La Chapelle-aux-Chasses a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région