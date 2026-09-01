Concours de pétanque Salle des fêtes La Chapelle-aux-Chasses
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-aux-Chasses
Informations pratiques
La Chapelle-aux-Chasses
Concours de pétanque
Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tournoi en équipe avec un lot pour chaque participant. Lots spéciaux pour la première équipe féminine. Buvette et restauration sur place.
.
Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 36 09 39 comitedesfetes.lcac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Team tournament with a prize for each participant. Special prizes for the top women’s team. Refreshments and food available on site.
L’événement Concours de pétanque La Chapelle-aux-Chasses a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région