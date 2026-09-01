Concours de pétanque Salle des fêtes La Chapelle-aux-Chasses

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · La Chapelle-aux-Chasses

Informations pratiques

La Chapelle-aux-Chasses

Concours de pétanque

Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tournoi en équipe avec un lot pour chaque participant. Lots spéciaux pour la première équipe féminine. Buvette et restauration sur place.

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Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 36 09 39 comitedesfetes.lcac@gmail.com

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English :

Team tournament with a prize for each participant. Special prizes for the top women’s team. Refreshments and food available on site.

L’événement Concours de pétanque La Chapelle-aux-Chasses a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région