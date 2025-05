Concours de pétanque – Terrain des lavoirs La Chapelle-d’Aurec, 7 juin 2025 13:30, La Chapelle-d'Aurec.

Haute-Loire

Terrain des lavoirs 315 Rue du Centre Bourg La Chapelle-d'Aurec Haute-Loire

Début : 2025-06-07 13:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Concours de pétanque convivial où petits et grands pourront s’affronter dans la bonne humeur !

Terrain des lavoirs 315 Rue du Centre Bourg

La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

A friendly pétanque competition for young and old alike!

German :

Geselliger Boule-Wettbewerb, bei dem Groß und Klein in guter Stimmung gegeneinander antreten können!

Italiano :

Una gara amichevole di pétanque in cui giovani e meno giovani possono sfidarsi in allegria!

Espanol :

Una competición amistosa de petanca en la que jóvenes y mayores pueden competir de buen humor

