Concours de Pétanque La Palmyre

Boulodrome de La Palmyre Boulevard des Régates Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-27

La Boule Mathéronne organise un concours de pétanque !

.

Boulodrome de La Palmyre Boulevard des Régates Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 27 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boule Mathéronne organizes a pétanque competition!

L’événement Concours de Pétanque La Palmyre Les Mathes a été mis à jour le 2026-02-24 par Royan Atlantique