Concours de Pétanque La Palmyre Boulodrome de La Palmyre Les Mathes
Concours de Pétanque La Palmyre Boulodrome de La Palmyre Les Mathes mercredi 24 juin 2026.
Concours de Pétanque La Palmyre
Boulodrome de La Palmyre Boulevard des Régates Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-27
La Boule Mathéronne organise un concours de pétanque !
.
Boulodrome de La Palmyre Boulevard des Régates Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 27 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Boule Mathéronne organizes a pétanque competition!
L’événement Concours de Pétanque La Palmyre Les Mathes a été mis à jour le 2026-02-24 par Royan Atlantique