Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès 10 juillet 2025 07:00

Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Le rendez-vous estival du jeudi soir. Nombreux lots à gagner. Buvette sur place.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie amicale.pompiers.lsp@gmail.com

English :

The Thursday evening summer event. Many prizes to be won. Refreshments on site.

German :

Das sommerliche Treffen am Donnerstagabend. Zahlreiche Lose zu gewinnen. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

L’evento estivo del giovedì sera. Tanti premi in palio. Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

El evento de verano de los jueves por la noche. Muchos premios. Bar.

