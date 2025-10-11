Concours de pétanque La Turballe
Concours de pétanque La Turballe samedi 11 octobre 2025.
Concours de pétanque
Boulevard de la Grande Falaise La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 13:00:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
2025-10-11
Concours de pétanque organisé et au profit de la SNSM. .
Boulevard de la Grande Falaise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 59 02 71 snsm.laturballe44@gmail.com
