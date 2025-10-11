Concours de pétanque La Turballe

Concours de pétanque La Turballe samedi 11 octobre 2025.

Boulevard de la Grande Falaise La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 13:00:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Concours de pétanque organisé et au profit de la SNSM. .

Boulevard de la Grande Falaise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 59 02 71 snsm.laturballe44@gmail.com

