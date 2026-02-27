Concours de pétanque Route de l’Étang Lagarde-Marc-la-Tour

Concours de pétanque

Route de l’Étang Etang de Lagarde Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concours de pétanque en doublette 3 trophées Ouvert à tous. Tarif 10 € – .

Route de l’Étang Etang de Lagarde Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 28 38 petanquelagardeenval@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze