Concours de pétanque Route de l'Étang Lagarde-Marc-la-Tour dimanche 24 mai 2026.
Route de l'Étang Etang de Lagarde Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
2026-05-24
Concours de pétanque en doublette 3 trophées Ouvert à tous. Tarif 10 € – .
Route de l’Étang Etang de Lagarde Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 28 38 petanquelagardeenval@orange.fr
