Concours de pétanque | Langeac Langeac

Concours de pétanque | Langeac Langeac samedi 26 juillet 2025.

Concours de pétanque | Langeac

ile d’Amour Langeac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Concours de pétanque en soirée organisé par La Boule Chambonnaise à l’Île d’Amour de Langeac. En doublette A+B, ouvert à tous. Mises 12€, toutes les mises seront redistribuées.

.

ile d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

English :

Evening pétanque competition organized by La Boule Chambonnaise at Langeac’s Île d’Amour. Doubles A+B, open to all. Bets 12?, all bets will be redistributed.

German :

Abendlicher Pétanque-Wettbewerb, organisiert von La Boule Chambonnaise auf der Île d’Amour in Langeac. Doublette A+B, offen für alle. Einsätze 12?, alle Einsätze werden zurückerstattet.

Italiano :

Gara serale di pétanque organizzata da La Boule Chambonnaise all’Île d’Amour di Langeac. Doppio A+B, aperto a tutti. Puntate 12?, tutte le puntate saranno ridistribuite.

Espanol :

Competición nocturna de petanca organizada por La Boule Chambonnaise en la Île d’Amour de Langeac. Dobles A+B, abierto a todos. Apuestas 12?, todas las apuestas serán redistribuidas.

L’événement Concours de pétanque | Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-07-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier