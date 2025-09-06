Concours de Pétanque Salle des Dames Lapte
Concours de Pétanque Salle des Dames Lapte samedi 6 septembre 2025.
Concours de Pétanque
Salle des Dames Derrière l’église de Verne Lapte Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Concours de pétanque ouvert à tous ! De nombreux lots à gagner. Buvette et encas sur place.
.
Salle des Dames Derrière l’église de Verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 48 45 06
English :
Petanque competition open to all! Lots of prizes to be won. Refreshments and snacks on site.
German :
Petanque-Wettbewerb für alle offen! Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränke und Snacks vor Ort.
Italiano :
Gara di petanque aperta a tutti! Tanti premi in palio. Rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
Concurso de petanca abierto a todos Muchos premios. Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Concours de Pétanque Lapte a été mis à jour le 2025-08-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire