Concours de Pétanque Salle des Dames Lapte

Concours de Pétanque Salle des Dames Lapte samedi 6 septembre 2025.

Concours de Pétanque

Salle des Dames Derrière l’église de Verne Lapte Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Concours de pétanque ouvert à tous ! De nombreux lots à gagner. Buvette et encas sur place.

.

Salle des Dames Derrière l’église de Verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 48 45 06

English :

Petanque competition open to all! Lots of prizes to be won. Refreshments and snacks on site.

German :

Petanque-Wettbewerb für alle offen! Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

Gara di petanque aperta a tutti! Tanti premi in palio. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Concurso de petanca abierto a todos Muchos premios. Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Concours de Pétanque Lapte a été mis à jour le 2025-08-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire