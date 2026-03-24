Concours de Pétanque

Au Gymnase Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Inscription sur place à partir de 13h30 Toutes les doublettes seront primées Buvette et restauration sur place.

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Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 67 91 14

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English :

On-site registration from 1:30pm All doublettes will be awarded a prize Refreshments and snacks on site.

L’événement Concours de Pétanque Lapte a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire