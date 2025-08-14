Concours de Pétanque Parking Gare Laruns
Concours de Pétanque Parking Gare Laruns jeudi 14 août 2025.
Concours de Pétanque
Parking Gare Boulodrome Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Rendez vous au parking derrière la gare de Laruns pour un concours de pétanque
Doublette formée .
Parking Gare Boulodrome Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41
English : Concours de Pétanque
German : Concours de Pétanque
Italiano :
Espanol : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Laruns a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées