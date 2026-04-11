Le Champ-Saint-Père

Concours de pétanque

Rue des coquelicots Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

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Rue des coquelicots Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 23 02

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English :

L’événement Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral