Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père
Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père samedi 11 avril 2026.
Le Champ-Saint-Père
Concours de pétanque
Rue des coquelicots Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
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Rue des coquelicots Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 23 02
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English :
L’événement Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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