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Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père

Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père samedi 11 avril 2026.

Adresse : Rue des coquelicots

Ville : 85540 Le Champ-Saint-Père

Département : Vendée

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Le Champ-Saint-Père

Concours de pétanque

Rue des coquelicots Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

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Rue des coquelicots Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 23 02 

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English :

L’événement Concours de pétanque Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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