Concours de pétanque Le Grand Serre Le Grand-Serre

Début : Dimanche 2025-07-13 13:30:00

fin : 2025-07-13 21:00:00

2025-07-13

Concours de pétanque organisée par l’amicale des sapeurs pompiers ouvert à tous.

Inscription 12 € la doublette

Salle des Cloîtres Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 55 89 23 amicale.splegrandserre@gmail.com

English :

Petanque competition organized by the firefighters’ association, open to all.

Registration 12? per double

German :

Petanque-Wettbewerb, organisiert vom Freundeskreis der Feuerwehr, offen für alle.

Einschreibung 12 ? die Doublette

Italiano :

Gara di petanque organizzata dall’associazione dei vigili del fuoco, aperta a tutti.

Iscrizione 12? per doppia

Espanol :

Competición de petanca organizada por la asociación de bomberos, abierta a todos.

Inscripción 12? por doble

