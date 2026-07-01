Informations pratiques

Le Mesnil-Aubert

Concours de pétanque

12 Rue Pigeon-Litan Le Mesnil-Aubert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concours de pétanque en doublette formée (amicale)

Inscriptions à partir de 9h

Début des jeux à 10h

Repas campagnard sur place gigot d’agneau grillé au feu de bois, buvette, restauration, frites .

12 Rue Pigeon-Litan Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 77 83 73 92 c.coquiere@otgtm.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Le Mesnil-Aubert a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer