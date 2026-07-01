Concours de pétanque Le Mesnil-Aubert
dimanche 26 juillet 2026 · Le Mesnil-Aubert
Informations pratiques
Le Mesnil-Aubert
Concours de pétanque
12 Rue Pigeon-Litan Le Mesnil-Aubert Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concours de pétanque en doublette formée (amicale)
Inscriptions à partir de 9h
Début des jeux à 10h
Repas campagnard sur place gigot d’agneau grillé au feu de bois, buvette, restauration, frites .
12 Rue Pigeon-Litan Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 77 83 73 92 c.coquiere@otgtm.fr
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Le Mesnil-Aubert a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer