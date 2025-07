Concours de pétanque Le Pertuis

Concours de pétanque Le Pertuis samedi 5 juillet 2025.

Concours de pétanque

Stade de foot « les Rompadis » Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 13:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Les Jeunes du Pertuis vous donnent rdv le samedi 5 juillet pour un concours de pétanque et une après midi jeux pour les enfants.

Stade de foot « les Rompadis » Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 28 78 32

English :

Les Jeunes du Pertuis invite you to join them on Saturday July 5 for a pétanque competition and an afternoon of games for the kids.

German :

Die Jeunes du Pertuis laden Sie am Samstag, den 5. Juli, zu einem Boule-Wettbewerb und einem Spielenachmittag für Kinder ein.

Italiano :

I Giovani del Pertuis vi invitano a unirvi a loro sabato 5 luglio per una gara di pétanque e un pomeriggio di giochi per i bambini.

Espanol :

Les Jeunes du Pertuis le invitan a unirse a ellos el sábado 5 de julio para una competición de petanca y una tarde de juegos para los niños.

