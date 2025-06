Concours de pétanque Le Pin 22 juin 2025 07:00

Allier

Concours de pétanque Salle Polyvalente Le Pin Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

La doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Concours de pétanque organisé par l’association Gym Relax.

Buvette sur place.

.

Salle Polyvalente

Le Pin 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 54 49 78

English :

Petanque competition organized by the Gym Relax association.

Refreshments on site.

German :

Petanque-Wettbewerb, organisiert vom Verein Gym Relax.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Gara di petanque organizzata dall’associazione Gym Relax.

Rinfresco in loco.

Espanol :

Competición de petanca organizada por la asociación Gym Relax.

Refrescos in situ.

L’événement Concours de pétanque Le Pin a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire