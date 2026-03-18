Concours de pétanque

Lème Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les beaux jours sont de retour, notre tournoi printanier aussi !Venez nombreux passer un bon moment et nous montrer vos talents ! Pétanque en doublette. Buvette sur place. .

Lème 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 51 15 72

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Lème a été mis à jour le 2026-03-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran