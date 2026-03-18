Concours de pétanque Lème
Concours de pétanque Lème samedi 18 avril 2026.
Concours de pétanque
Lème Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Les beaux jours sont de retour, notre tournoi printanier aussi !Venez nombreux passer un bon moment et nous montrer vos talents ! Pétanque en doublette. Buvette sur place. .
Lème 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 51 15 72
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Lème a été mis à jour le 2026-03-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran