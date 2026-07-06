Informations pratiques

Les Aires

CONCOURS DE PÉTANQUE

Les Aires Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31

Concours de de pétanque avec la pétanque solid’aires

Tous les lundis

De 15h à 18h au terrain de pétanque

Après-midi animé et gourmand

Information au 06 18 80 18 45

Concours de de pétanque avec la pétanque solid’aires

Tous les lundis

De 15h à 18h au terrain de pétanque

Après-midi animé et gourmand

Information au 06 18 80 18 45 .

Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 18 80 18 45

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE

Pétanque Tournament with La Pétanque Solid’aires

Every Monday

From 3:00 p.m. to 6:00 p.m. at the pétanque court

An afternoon of fun and good food

For more information, call 06 18 80 18 45

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Les Aires a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB