CONCOURS DE PÉTANQUE Les Aires
lundi 6 juillet 2026 · Les Aires
Informations pratiques
Les Aires
CONCOURS DE PÉTANQUE
Les Aires Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31
Concours de de pétanque avec la pétanque solid’aires
Tous les lundis
De 15h à 18h au terrain de pétanque
Après-midi animé et gourmand
Information au 06 18 80 18 45
Concours de de pétanque avec la pétanque solid’aires
Tous les lundis
De 15h à 18h au terrain de pétanque
Après-midi animé et gourmand
Information au 06 18 80 18 45 .
Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 18 80 18 45
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English : CONCOURS DE PÉTANQUE
Pétanque Tournament with La Pétanque Solid’aires
Every Monday
From 3:00 p.m. to 6:00 p.m. at the pétanque court
An afternoon of fun and good food
For more information, call 06 18 80 18 45
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Les Aires a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB