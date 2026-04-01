Concours de pétanque Stade Loireauxence
Concours de pétanque Stade Loireauxence vendredi 24 avril 2026.
Loireauxence
Concours de pétanque
Stade 2A Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’USV organise un concours de pétanque le vendredi 24 avril à la Chapelle-Saint-Sauveur.
Équipe de deux joueurs avec 3 boules chacun.
En 4 parties.
Début du tournoi à 19h.
Inscriptions sur place à partir de 18h00.
Pré inscriptions 10€ par équipe. Sur place 12€ par équipe.
Prix à remporter un lot de viande. .
Stade 2A Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 71 67 37 75
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English :
The USV is organizing a pétanque competition on Friday April 24 at La Chapelle-Saint-Sauveur.
L’événement Concours de pétanque Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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