Concours de pétanque Stade Loireauxence

Loireauxence

Concours de pétanque

Stade 2A Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’USV organise un concours de pétanque le vendredi 24 avril à la Chapelle-Saint-Sauveur.

Équipe de deux joueurs avec 3 boules chacun.

En 4 parties.

Début du tournoi à 19h.

Inscriptions sur place à partir de 18h00.

Pré inscriptions 10€ par équipe. Sur place 12€ par équipe.

Prix à remporter un lot de viande. .

Stade 2A Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 71 67 37 75

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English :

The USV is organizing a pétanque competition on Friday April 24 at La Chapelle-Saint-Sauveur.

L’événement Concours de pétanque Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis