Concours de pétanque Lombron
Concours de pétanque Lombron samedi 18 avril 2026.
Concours de pétanque
Boulodrome Lombron Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-30 2026-06-28 2026-08-29
.
Boulodrome Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 49 60 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de pétanque Lombron a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays Perche Sarthois