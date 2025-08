Concours de pétanque Longchamps-sur-Aire

Concours de pétanque Longchamps-sur-Aire vendredi 15 août 2025.

Concours de pétanque

Longchamps-sur-Aire Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 13:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Organisé par le foyer rural. Réservation conseillée. Inscriptions dès 13 h.

Restauration et buvette. Tous les gains provenant des inscriptions seront reversés aux vainqueurs.Tout public

Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 75 17 29 54

English :

Organized by the Foyer Rural. Reservations recommended. Registration from 1 pm.

Catering and refreshments. All winnings from entries will go to the winners.

German :

Organisiert vom Foyer rural. Eine Reservierung wird empfohlen. Anmeldungen ab 13 Uhr.

Essen und Trinken. Alle Gewinne aus den Anmeldungen werden an die Gewinner ausgezahlt.

Italiano :

Organizzato dal Foyer Rural. Si raccomanda la prenotazione. Registrazione a partire dalle 13.00.

Catering e rinfreschi. Tutte le vincite delle iscrizioni andranno ai vincitori.

Espanol :

Organizado por el Foyer Rural. Se recomienda reservar. Inscripciones a partir de las 13h.

Catering y refrescos. Todas las ganancias de las inscripciones serán para los ganadores.

L’événement Concours de pétanque Longchamps-sur-Aire a été mis à jour le 2025-07-30 par OT COEUR DE LORRAINE