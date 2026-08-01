Concours de pétanque Longchamps-sur-Aire
samedi 15 août 2026 · Longchamps-sur-Aire
Informations pratiques
Longchamps-sur-Aire
Concours de pétanque
Longchamps-sur-Aire Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Enregistrement et composition des équipes à partir de 13 h. 100% des frais d’inscriptions reversés aux gagnants.Tout public
5 .
Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 75 17 29 54
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English :
Team registration and lineup submission begin at 1:00 p.m. 100% of the registration fees will be awarded to the winners.
L’événement Concours de pétanque Longchamps-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE