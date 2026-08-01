Informations pratiques

Longchamps-sur-Aire

Concours de pétanque

Longchamps-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Enregistrement et composition des équipes à partir de 13 h. 100% des frais d’inscriptions reversés aux gagnants.Tout public

5 .

Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 75 17 29 54

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English :

Team registration and lineup submission begin at 1:00 p.m. 100% of the registration fees will be awarded to the winners.

L’événement Concours de pétanque Longchamps-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE