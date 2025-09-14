Concours de pétanque Route de Montsauche Lormes

Route de Montsauche Etang du Goulot Lormes Nièvre

Tarif : – –

Début : 2025-09-14 13:30:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

Organisé par Générations Mouvement.

Inscription à 13h30. Début du tournoi à 14h.

Buvette, pâtisserie, sandwichs.

1 lot par joueur, lot pour la 1ere équipe féminine. .

Route de Montsauche Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 26 06

