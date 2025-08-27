Concours de pétanque Boulodrome près de la salle des rochers Maen Roch

Boulodrome près de la salle des rochers 2 Rue des Rochers Maen Roch Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27

2025-08-27

La pétanque Maenroquoise vous convie à deux concours en doublette à l’occasion de la saison estivale.

Ouvert à tous Sur réservation .

