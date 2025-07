Concours de pétanque Magnac-Bourg

Concours de pétanque Magnac-Bourg dimanche 13 juillet 2025.

champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Rejoignez-nous pour un concours de pétanque passionnant organisé par La Boule Magnacoise.

Ouvert à Tous Que vous soyez un joueur expérimenté ou nouveau dans le jeu, tout le monde est le bienvenu!

Quatre Parties d’une heure Testez vos compétences lors de quatre manches captivantes.

Inscriptions à partir de 13h00, jet du but à 14h00.

De nombreux lots à gagner, notamment du jambon sec, de la viande, des apéritifs, et bien plus encore !

Profitez d’une buvette et d’une restauration disponibles tout au long de la journée. .

+33 6 38 04 06 13

Concours de pétanque

