Concours de pétanque Magnac-Bourg

Concours de pétanque organisé par La Team Filiatre Sport.

Ouvert à Tous Que vous soyez un joueur expérimenté ou nouveau dans le jeu, tout le monde est le bienvenu!

Inscriptions à partir de 19h00, jet du but à 20h00.

Buvette et restauration sur place. .

champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 29 61

