Concours de pétanque Magnac-Bourg

champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Concours de pétanque organisé par La Team Filiatre Sport.
Ouvert à Tous Que vous soyez un joueur expérimenté ou nouveau dans le jeu, tout le monde est le bienvenu!
Inscriptions à partir de 19h00, jet du but à 20h00.
Buvette et restauration sur place. .
champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 29 61
