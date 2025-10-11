Concours de pétanque MAM Les Ptits Moussaillons Boulodrome Plougoulm
Concours de pétanque MAM Les Ptits Moussaillons Boulodrome Plougoulm samedi 11 octobre 2025.
Concours de pétanque MAM Les Ptits Moussaillons
Boulodrome 270 Rue du Stade Plougoulm Finistère
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Buvette et restauration sur place.
10 euros la doublette en 4 parties.
Prix: la mise
Jet du bouchon à 14h. .
Boulodrome 270 Rue du Stade Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 56 19 15 84
