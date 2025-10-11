Concours de pétanque MAM Les Ptits Moussaillons Boulodrome Plougoulm

Concours de pétanque MAM Les Ptits Moussaillons Boulodrome Plougoulm samedi 11 octobre 2025.

Concours de pétanque MAM Les Ptits Moussaillons

Boulodrome 270 Rue du Stade Plougoulm Finistère

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Buvette et restauration sur place.

10 euros la doublette en 4 parties.

Prix: la mise

Jet du bouchon à 14h. .

Boulodrome 270 Rue du Stade Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 56 19 15 84

