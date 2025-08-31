Concours de pétanque Stade Marciac

Concours de pétanque Stade Marciac dimanche 31 août 2025.

Concours de pétanque

Stade MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 12:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

L’association de pétanque La Boule d’Or Marciacaise vous invite à son prochain concours de pétanque.

Au programme

– 12h repas convivial (salade composé, colombo de poulet & riz, fromage et dessert)

– 14h30 Concours de pétanque, challenge Jacques Bajon, en doublette et ouvert à tous.

Repas sur réservation.

À propos de La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise est une association de pétanque basée à Marciac. Elle a pour objectif de promouvoir la pratique de la pétanque à travers l’organisation de concours, de rencontres amicales et d’animations diverses.

.

Stade MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 mairie@marciac.fr

English :

The Boule d’Or Marciacaise petanque association invites you to its next petanque competition.

On the program:

– 12pm: convivial meal (mixed salad, chicken & rice colombo, cheese and dessert)

– 2:30 pm: pétanque competition, Jacques Bajon challenge, doubles, open to all.

Meal on reservation.

About La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise is a pétanque association based in Marciac. Its aim is to promote the game of pétanque by organizing competitions, friendly get-togethers and other events.

German :

Der Pétanque-Verein La Boule d’Or Marciacaise lädt Sie zu seinem nächsten Pétanque-Wettbewerb ein.

Auf dem Programm stehen

– 12.00 Uhr: Geselliges Essen (gemischter Salat, Hühnerkolumbo & Reis, Käse und Dessert)

– 14:30 Uhr: Pétanque-Wettbewerb, Herausforderung Jacques Bajon, im Doppelpack und offen für alle.

Essen auf Vorbestellung.

Über La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise ist ein Pétanque-Verein mit Sitz in Marciac. Ihr Ziel ist es, die Ausübung des Boulespiels durch die Organisation von Wettbewerben, Freundschaftstreffen und verschiedenen Animationen zu fördern.

Italiano :

L’associazione Boule d’Or Marciacaise vi invita alla prossima gara di petanque.

In programma:

– ore 12.00: pranzo conviviale (insalata mista, colombo di pollo e riso, formaggio e dessert)

– ore 14.30: gara di petanque, sfida Jacques Bajon, a coppie, aperta a tutti.

Pasto su prenotazione.

Informazioni su La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise è un’associazione di bocce con sede a Marciac. Il suo scopo è quello di promuovere la pétanque organizzando gare, incontri amichevoli e altri eventi.

Espanol :

La asociación de petanca Boule d’Or Marciacaise le invita a su próxima competición de petanca.

En el programa:

– 12h: comida de convivencia (ensalada mixta, colombo de pollo y arroz, queso y postre)

– 14.30 h: Competición de petanca, desafío Jacques Bajon, por parejas, abierta a todos.

Comida previa reserva.

Acerca de La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise es una asociación de petanca con sede en Marciac. Su objetivo es promover la petanca organizando competiciones, encuentros amistosos y otros eventos.

L’événement Concours de pétanque Marciac a été mis à jour le 2025-08-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65