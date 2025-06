Concours de pétanque – Mélisey 22 juin 2025 12:00

Yonne

Concours de pétanque Mélisey Yonne

Début : 2025-06-22 12:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Participez au concours de pétanque organisé par « Les Amis du Sabotier » à Mélisey ! Des lots pour tous les participants, une buvette et de la restauration sur place (merguez, saucisses, frites, sandwichs, pâtisseries et boissons). Les inscriptions débutent à 12h sur le terrain de sport, et le concours à 13h30. .

Mélisey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 28 07 15

