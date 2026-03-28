Concours de pétanque

Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez nombreux ! Restauration et buvette sur place!

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Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 89 14 kspassionauto@gmail.com

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English :

Come one, come all! Food and refreshments on site!

L’événement Concours de pétanque Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre