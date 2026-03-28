Concours de pétanque Messimy-sur-Saône
Concours de pétanque Messimy-sur-Saône samedi 11 avril 2026.
Concours de pétanque
Sous la Halle Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez nombreux ! Restauration et buvette sur place!
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Sous la Halle Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 89 14 kspassionauto@gmail.com
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English :
Come one, come all! Food and refreshments on site!
L’événement Concours de pétanque Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre