Montcombroux-les-Mines

Concours de pétanque

le bourg Montcombroux-les-Mines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concours de pétanque organisé par l’association des parents d’élèves des Caprices du RPI.

Snack et buvette sur place.

Ambiance conviviale garantie.

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le bourg Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 42 61 25

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English :

Petanque competition organized by the Caprices du RPI parents’ association.

Snacks and refreshments on site.

Friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Concours de pétanque Montcombroux-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire