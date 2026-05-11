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Concours de pétanque Montcombroux-les-Mines

Concours de pétanque Montcombroux-les-Mines vendredi 5 juin 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 03130 Montcombroux-les-Mines

Département : Allier

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Montcombroux-les-Mines

Concours de pétanque

le bourg Montcombroux-les-Mines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Concours de pétanque organisé par l’association des parents d’élèves des Caprices du RPI.
Snack et buvette sur place.
Ambiance conviviale garantie.
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le bourg Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 42 61 25 

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English :

Petanque competition organized by the Caprices du RPI parents’ association.
Snacks and refreshments on site.
Friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Concours de pétanque Montcombroux-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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