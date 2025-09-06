Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay
Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay samedi 6 septembre 2025.
Concours de pétanque
Stade Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
la doublette
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
en doublette, concours amateur et familial
RDv à 13h30 au stade
15€
Stade Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
amateur and family competition
RDv at 1:30 pm at the stadium
15?
German :
im Doppelpack, Amateur- und Familienwettbewerb
RDv um 13.30 Uhr im Stadion
15?
Italiano :
gara per dilettanti e famiglie
RDv alle 13h30 allo stadio
15?
Espanol :
competición amateur y familiar
RDv a las 13h30 en el estadio
15?
