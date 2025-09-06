Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay

Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay samedi 6 septembre 2025.

Concours de pétanque

Stade Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la doublette

en doublette, concours amateur et familial
RDv à 13h30 au stade
15€
Stade Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

amateur and family competition
RDv at 1:30 pm at the stadium
15?

German :

im Doppelpack, Amateur- und Familienwettbewerb
RDv um 13.30 Uhr im Stadion
15?

Italiano :

gara per dilettanti e famiglie
RDv alle 13h30 allo stadio
15?

Espanol :

competición amateur y familiar
RDv a las 13h30 en el estadio
15?

L’événement Concours de pétanque Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-25 par Haut Pays du Velay Tourisme