Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône
Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône jeudi 21 mai 2026.
Montmerle-sur-Saône
Concours de pétanque
Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 13:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Venez nombreux à ce concours de pétanque ! À vos doublettes !
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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes sanlavillemarie.gerard@gmail.com
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English :
Come one, come all to this pétanque competition! To your doublettes!
L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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