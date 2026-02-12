Concours de Pétanque Neuville-sous-Montreuil

Concours de Pétanque

Organisé par la Boule Neuvilloise

Samedi 21 février 2026

Rue de la Chartreuse Neuville

Lieu sur le terrain de foot

En triplette Jet du but 14h30

Buvette et sandwichs

Informations par mail simon.sergent@gmail.com ou labouleneuvilloise@gmail.com

Rue de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France simon.sergent@gmail.com

