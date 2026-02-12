Concours de Pétanque Neuville-sous-Montreuil

Concours de Pétanque Neuville-sous-Montreuil samedi 21 février 2026.

Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Organisé par la Boule Neuvilloise
Samedi 21 février 2026
Rue de la Chartreuse Neuville
Lieu sur le terrain de foot
En triplette Jet du but 14h30

Buvette et sandwichs
Informations par mail simon.sergent@gmail.com ou labouleneuvilloise@gmail.com

simon.sergent@gmail.com

