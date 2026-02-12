Concours de Pétanque Neuville-sous-Montreuil
Concours de Pétanque Neuville-sous-Montreuil samedi 21 février 2026.
Rue de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Organisé par la Boule Neuvilloise
Samedi 21 février 2026
Rue de la Chartreuse Neuville
Lieu sur le terrain de foot
En triplette Jet du but 14h30
Buvette et sandwichs
Informations par mail simon.sergent@gmail.com ou labouleneuvilloise@gmail.com
Rue de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France simon.sergent@gmail.com
