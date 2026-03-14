Concours de pétanque nocturne

Stade de Pierre Brune La Chapelle-Faucher Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concours de pétanque nocturne en doublette.

Concours de pétanque nocturne en doublette. .

Stade de Pierre Brune La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 76 92

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English : Concours de pétanque nocturne

Petanque competition in semi night. Open to all.

L’événement Concours de pétanque nocturne La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-03-09 par Val de Dronne