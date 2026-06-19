Concours de pétanque nocturne La Ferrière-aux-Étangs vendredi 19 juin 2026.

La Ferrière-aux-Étangs

Concours de pétanque nocturne

Terrain du lac La Ferrière-aux-Étangs Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concours de pétanque nocturne en doublettes formées.

Inscriptions à partir de 19h30 et jet du but à 20h.

Casse croûte, frites et buvette sur place.

6€ par joueur. .

Terrain du lac La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie magalitoutain@yahoo.fr

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English : Concours de pétanque nocturne

L’événement Concours de pétanque nocturne La Ferrière-aux-Étangs a été mis à jour le 2026-06-16 par Flers agglo