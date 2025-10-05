Concours de Pétanque Octobre Rose Marsac
Concours de Pétanque Octobre Rose
Stade Marsac Creuse
Formule doublette 4 parties (1h 00 ), 1 remplaçant possible,
Jet du but à 14h 00,
Lots pour les 3 premières équipes,
Profits entièrement réservés à la ligue Contre le Cancer. .
Stade Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 86 30
