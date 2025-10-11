Concours de pétanque Octobre rose Boulodrome Saujon
Samedi 11 octobre 2025 à 14h00, concours de pétanque ouvert à tous dans le cadre d’Octobre Rose.
Boulodrome Boulodrome Louis Merit et Roger Mauret Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 34 72 12 psaujonvaux17@gmail.com
English :
Saturday, October 11, 2025 at 2:00 p.m., pétanque competition open to all in support of Pink October.
German :
Samstag, 11. Oktober 2025, 14.00 Uhr, Boule-Wettbewerb für alle im Rahmen des Rosa Oktobers.
Italiano :
Sabato 11 ottobre 2025 alle 14:00, gara di pétanque aperta a tutti nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.
Espanol :
Sábado 11 de octubre de 2025 a las 14.00 horas, competición de petanca abierta a todos en el marco de la campaña Octubre Rosa.
