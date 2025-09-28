Concours de pétanque officiel féminin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Concours de pétanque officiel féminin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 28 septembre 2025.
Concours de pétanque officiel féminin à Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Organisé par la Pétanque Castelnaudaise.
Organisé par la Pétanque Castelnaudaise. .
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 44 70 32 75
English :
Organized by Pétanque Castelnaudaise.
German :
Organisiert von der Pétanque Castelnaudaise.
Italiano :
Organizzato dalla Pétanque Castelnaudaise.
Espanol :
Organizado por Pétanque Castelnaudaise.
L’événement Concours de pétanque officiel féminin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cahors Vallée du Lot