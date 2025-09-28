Concours de pétanque officiel féminin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Organisé par la Pétanque Castelnaudaise.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 44 70 32 75 

English :

Organized by Pétanque Castelnaudaise.

German :

Organisiert von der Pétanque Castelnaudaise.

Italiano :

Organizzato dalla Pétanque Castelnaudaise.

Espanol :

Organizado por Pétanque Castelnaudaise.

