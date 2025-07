concours de pétanque officiel Rue de la Jonchère La Brée-les-Bains

concours de pétanque officiel

Rue de la Jonchère Parc du Boulodrome La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le samedi 27 septembre, il y aura un concours de pétanque officiel déclaré à la Fédération à partir de 14h30, inscription à partir de 14h au boulodrome de La Brée.

Rue de la Jonchère Parc du Boulodrome La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 67 15 00

English : official pétanque competition

On Saturday September 27, there will be an official pétanque competition, registered with the Federation, starting at 2.30pm. Registration starts at 2pm at the La Brée boulodrome.

German : offizieller Boule-Wettbewerb

Am Samstag, den 27. September, findet ab 14:30 Uhr ein offizieller, beim Verband angemeldeter Pétanque-Wettbewerb statt. Anmeldung ab 14 Uhr im Boulodrome von La Brée.

Italiano :

Sabato 27 settembre si terrà una gara ufficiale di petanque, iscritta alla Federazione, a partire dalle 14.30. Le iscrizioni iniziano alle 14.00 presso il boulodromo di La Brée.

Espanol : competición oficial de petanca

El sábado 27 de septiembre se celebrará una competición oficial de petanca, inscrita en la Federación, a partir de las 14.30 h. La inscripción comienza a las 14 h en el boulodrome de La Brée.

