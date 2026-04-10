Concours de pétanque. Passenans
Concours de pétanque. Passenans samedi 15 août 2026.
Passenans
Concours de pétanque.
Passenans Passenans Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concours de pétanque.
Ouvert à toutes et tous, licenciés ou pas
Équipe de trois joueurs.
Trois parties minimum assurées. .
Passenans Passenans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 32 14 00 denis.trossat@orange.fr
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English : Concours de pétanque.
L’événement Concours de pétanque. Passenans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu
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