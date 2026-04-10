Passenans

Concours de pétanque.

Passenans Passenans Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 13:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours de pétanque.

Ouvert à toutes et tous, licenciés ou pas

Équipe de trois joueurs.

Trois parties minimum assurées. .

Passenans Passenans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 32 14 00 denis.trossat@orange.fr

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English : Concours de pétanque.

L’événement Concours de pétanque. Passenans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu