Concours de pétanque.

Centre-village Passenans Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 13:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours de pétanque.

Ouvert à tous.

Équipes de trois.

Inscription 12€ par triplette. .

Centre-village Passenans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 32 14 00 denis.trossat@orange.fr

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English : Concours de pétanque.

L’événement Concours de pétanque. Passenans a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme JurAbsolu