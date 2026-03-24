Concours de pétanque. Passenans

Concours de pétanque. Passenans samedi 15 août 2026.

Concours de pétanque.

Centre-village Passenans Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concours de pétanque.
Ouvert à tous.
Équipes de trois.
Inscription 12€ par triplette.   .

Centre-village Passenans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 32 14 00  denis.trossat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque.

L’événement Concours de pétanque. Passenans a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Passenans (Jura)