Concours de pétanque | Paulhaguet rue de l’égalité Paulhaguet
Concours de pétanque | Paulhaguet rue de l’égalité Paulhaguet vendredi 5 septembre 2025.
Concours de pétanque | Paulhaguet
rue de l’égalité Gymnase Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 19:30:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Concours de pétanque semi-nocturne au gymnase de Paulhaguet organisé par le Comité des Fêtes à 12€ la doublette avec restauration et buvette.
.
rue de l’égalité Gymnase Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 10 00 mairiepaulhaguet@orange.fr
English :
Semi-nocturnal pétanque competition at the Paulhaguet gymnasium, organized by the Comité des Fêtes at 12? per doublette, with food and refreshments.
German :
Halbnächtlicher Boule-Wettbewerb in der Sporthalle von Paulhaguet, organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee), 12? pro Doppel, mit Essen und Trinken.
Italiano :
Gara seminotturna di pétanque presso la palestra Paulhaguet organizzata dal Comité des Fêtes a 12? per doppio con cibo e rinfreschi.
Espanol :
Competición de petanca seminocturna en el gimnasio Paulhaguet organizada por el Comité des Fêtes a 12? por pareja con comida y refrescos.
L’événement Concours de pétanque | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2025-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier