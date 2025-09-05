Concours de pétanque | Paulhaguet rue de l’égalité Paulhaguet

Concours de pétanque | Paulhaguet rue de l’égalité Paulhaguet vendredi 5 septembre 2025.

Concours de pétanque | Paulhaguet

rue de l’égalité Gymnase Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Concours de pétanque semi-nocturne au gymnase de Paulhaguet organisé par le Comité des Fêtes à 12€ la doublette avec restauration et buvette.

.

rue de l’égalité Gymnase Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 10 00 mairiepaulhaguet@orange.fr

English :

Semi-nocturnal pétanque competition at the Paulhaguet gymnasium, organized by the Comité des Fêtes at 12? per doublette, with food and refreshments.

German :

Halbnächtlicher Boule-Wettbewerb in der Sporthalle von Paulhaguet, organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee), 12? pro Doppel, mit Essen und Trinken.

Italiano :

Gara seminotturna di pétanque presso la palestra Paulhaguet organizzata dal Comité des Fêtes a 12? per doppio con cibo e rinfreschi.

Espanol :

Competición de petanca seminocturna en el gimnasio Paulhaguet organizada por el Comité des Fêtes a 12? por pareja con comida y refrescos.

L’événement Concours de pétanque | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2025-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier