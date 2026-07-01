AGENDA · Iwuy
Concours de pétanque, Place de la République, Iwuy, Iwuy
mardi 14 juillet 2026 · Place de la République, Iwuy · Iwuy
Informations pratiques
Concours de pétanque Mardi 14 juillet, 13h30 Place de la République, Iwuy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T13:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T13:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Mardi 14 juillet 2026
À partir de 13h30
Place de la République à Iwuy
Au programme : équipes en doublette avec places limitées et 12€ par équipe
Place de la République, Iwuy Place de la République, Iwuy Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France
Mardi 14 juillet 2026 agglodecambrai