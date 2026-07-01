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Concours de pétanque, Place de la République, Iwuy, Iwuy

mardi 14 juillet 2026 · Place de la République, Iwuy · Iwuy

Concours de pétanque, Place de la République, Iwuy, Iwuy

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Place de la République, Iwuy
Adresse
Place de la République, Iwuy
Ville
59141 Iwuy
Département
Nord

Concours de pétanque Mardi 14 juillet, 13h30 Place de la République, Iwuy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T13:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T13:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Mardi 14 juillet 2026
À partir de 13h30
Place de la République à Iwuy
Au programme : équipes en doublette avec places limitées et 12€ par équipe

Place de la République, Iwuy Place de la République, Iwuy Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France
Mardi 14 juillet 2026 agglodecambrai