Concours de pétanque, Place de la République, Iwuy, Iwuy

mardi 14 juillet 2026 · Place de la République, Iwuy · Iwuy

Informations pratiques

Concours de pétanque Mardi 14 juillet, 13h30 Place de la République, Iwuy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T13:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T13:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Mardi 14 juillet 2026

À partir de 13h30

Place de la République à Iwuy

Au programme : équipes en doublette avec places limitées et 12€ par équipe

Place de la République, Iwuy Place de la République, Iwuy Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France

Mardi 14 juillet 2026 agglodecambrai