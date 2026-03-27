Concours de Pétanque Parking Salle Polyvalente Plainoiseau

Concours de Pétanque

Parking Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Concours de Pétanque en doublette

10 € la doublette Mise + 50 %

Inscriptions à partir de 13 h

(Buvette et petite restauration) .

Parking Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 22 61 73 lescoureursdumontgenezet@gmail.com

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Plainoiseau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu