Concours de Pétanque Parking Salle Polyvalente Plainoiseau
Concours de Pétanque Parking Salle Polyvalente Plainoiseau samedi 5 septembre 2026.
Concours de Pétanque
Parking Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:00:00
fin : 2026-09-05 22:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Concours de Pétanque en doublette
10 € la doublette Mise + 50 %
Inscriptions à partir de 13 h
(Buvette et petite restauration) .
Parking Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 22 61 73 lescoureursdumontgenezet@gmail.com
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Plainoiseau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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