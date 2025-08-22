Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny

Concours de pétanque

Terrain Noël Tournier Rue Saint-Roch Poligny Jura

Début : 2025-08-22 18:15:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Concours de Pétanque en doublettes formées aux terrains Noël Tournier. Début des jeux à 19h

Dans le cadre de la Fête de Poligny.

Fête foraine tous les jours !

Vendredi 22/08

Samedi 23/08

– 9h Concours de Boules Lyonnaise au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 85 06 12 63. Repas sur place

Lundi 25/08

– 8h à 13h: Grande Foire sur la Place des Déportés

– 21h30 Grand Feu d’Artifice, derrière le camping. Annulé si pluie.

Mardi 26/08

– 19h: Fête de Charcigny avec repas dansant. Parking John Steinbeck. Sans inscription préalable. .

Terrain Noël Tournier Rue Saint-Roch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

