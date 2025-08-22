Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny
Terrain Noël Tournier Rue Saint-Roch Poligny Jura
Début : 2025-08-22 18:15:00
fin : 2025-08-22
2025-08-22
Concours de Pétanque en doublettes formées aux terrains Noël Tournier. Début des jeux à 19h
Dans le cadre de la Fête de Poligny.
Fête foraine tous les jours !
Vendredi 22/08
– 18h15 Concours de Pétanque en doublettes formées aux terrains Noël Tournier. Début des jeux à 19 h
Samedi 23/08
– 9h Concours de Boules Lyonnaise au boulodrome du Champ d’Orain. Ouvert à tous. Inscriptions au 06 85 06 12 63. Repas sur place
Lundi 25/08
– 8h à 13h: Grande Foire sur la Place des Déportés
– 21h30 Grand Feu d’Artifice, derrière le camping. Annulé si pluie.
Mardi 26/08
– 19h: Fête de Charcigny avec repas dansant. Parking John Steinbeck. Sans inscription préalable. .
Terrain Noël Tournier Rue Saint-Roch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
