CONCOURS DE PÉTANQUE – Pont de Montvert Sud Mont Lozère 10 juillet 2025 07:00

Lozère

CONCOURS DE PÉTANQUE Camping le Gilliaou Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-21

Les pompiers du Pont de Montvert vous proposent leur CONCOURS DE PÉTANQUE !

Il aura lieu au camping du Pont de Montvert.

Venez partager un moment convivial !

En doublette.

Les pompiers du Pont de Montvert vous proposent leur CONCOURS DE PÉTANQUE !

Au camping du Pont de Montvert.

Inscription à partir de 17h30.

Jeté du bouchon à 18h.

Inscription 10 € / équipe 50€ + les mises.

Pour plus d’informations contacter le 06 75 72 94 93.

Camping le Gilliaou

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 75 72 94 93

English :

The Pont de Montvert firefighters invite you to their PÉTANQUE COMPETITION!

It will take place at the Pont de Montvert campsite.

Come and share a convivial moment!

Doubles.

German :

Die Feuerwehr von Le Pont de Montvert veranstaltet einen Pétanque-Wettbewerb!

Er findet auf dem Campingplatz von Pont de Montvert statt.

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment!

Im Doppelpack.

Italiano :

I vigili del fuoco di Pont de Montvert organizzano il loro CONCORSO DI PÉTANQUE!

Si svolgerà presso il campeggio Pont de Montvert.

Venite a condividere un momento di convivialità!

Doppio.

Espanol :

Los bomberos de Pont de Montvert organizan su CONCURSO DE PÉTANQUES

Tendrá lugar en el camping de Pont de Montvert.

¡Venga a compartir un momento de convivencia!

Dobles.

