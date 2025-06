Concours de pétanque Pont-de-Salars 30 juin 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque Place de la Rivière Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-30

fin : 2025-09-01

Date(s) :

2025-06-30

A partir de 20h30 Terrain de pétanque, place de la Rivière. Concours de pétanque en doublette en 3 parties, ouvert à tous. Inscriptions sur place. Organisé par la Boule Joyeuse

.

Place de la Rivière

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 37 20 95 62 boulejoyeuse@yahoo.com

English :

From 8:30pm Petanque field, Place de la Rivière. Double pétanque competition in 3 parts, open to all. Registration on site. Organized by Boule Joyeuse

German :

Ab 20:30 Uhr Petanque-Platz, Place de la Rivière. Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack in 3 Partien, offen für alle. Anmeldungen vor Ort. Organisiert von der Boule Joyeuse

Italiano :

Dalle 20.30 Campo da petanque, Place de la Rivière. Gara di pétanque doppia in 3 parti, aperta a tutti. Iscrizioni sul posto. Organizzata dalla Boule Joyeuse

Espanol :

A partir de las 20.30 h Pista de petanca, Place de la Rivière. Competición de petanca doble en 3 partes, abierta a todos. Inscripciones in situ. Organizado por la Boule Joyeuse

